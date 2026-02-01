Sporting
Há 50 min
Rui Borges: «Alisson e Matheus Reis são jogadores do Sporting»
Treinador não admite a possibilidade dos jogadores saírem neste mercado de janeiro
Estádio José Alvalade, Lisboa
Rui Borges, treinador do Sporting, não se 'descoseu' sobre as possíveis saídas de Alisson Santos (para o Nápoles) e Matheus Reis (para o CSKA Moscovo) ainda antes do final do mercado de janeiro. Isto aconteceu na conferência de imprensa posterior ao Sporting-Nacional (2-1).
Conversa com Alisson no final do jogo
«Fui felicitá-lo pela capacidade de crescimento que está a ter. É jogador do Sporting. Fui apenas felicitá-lo pelo crescimento e mais uma assistência.»
Matheus Reis
«Ele é jogador do Sporting.»
