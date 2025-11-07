Rui Borges, treinador do Sporting, em antevisão à visita ao Santa Clara deste sábado [20h30], a contar para a 11.ª jornada da Liga. O técnico leonino procurou relativizar a polémica em torno de Fábio Veríssimo, árbitro que iniciou um processo disciplinar contra o FC Porto.

Rui Borges vai focar-se no que pode «controlar»

«Nem vou estar aqui a alongar muito sobre este tema, acho que isso vou remeter para aquilo que é, que foi também o comunicado do Sporting. Relativizar e deixar para quem manda e para quem toma decisões nesse sentido. Vou-me focar só e apenas naquilo que eu posso controlar, o resto não controlo nada, por isso não vou estar muito focado nesse tema. Estamos em 2025, não estamos no passado, por isso acredito sempre que as coisas serão resolvidas como elas devem ser, com toda a justiça que deve ter dentro de quem manda e das pessoas que tomam essas decisões.»