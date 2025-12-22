Na antevisão à visita do Sporting ao Vitória de Guimarães (terça-feira, 20h45), Rui Borges assumiu que vai viver um momento «especial» por defrontar a ex-equipa e alertou para as dificuldades de jogar no reduto dos vimaranenses. O treinador dos leões recusou ainda a ideia de que os próximos jogos serão decisivos para o desfecho do campeonato.

Regresso a Guimarães, quase um ano depois

«É especial, o destino tem isto, às vezes. Vou jogar em casa do Vitória no dia em que faz um ano da minha despedida. É especial para mim, é um clube que me diz muito, é muito graças ao Vitória que estou aqui a representar o Sporting. É um jogo difícil, dentro das características do jogo da época passada. É um campo muito difícil de jogar, o ambiente é especial e só quem passa lá sente que é especial. O público faz claramente a diferença, notou-se na época passada quando fui lá em representação do Sporting. Tínhamos o jogo controlado e virou totalmente em dez minutos. Isso é o Vitória, essa energia e paixão que galvanizam a qualquer momento a equipa.»

«É um Vitória diferente da época passada, um Vitória mais jovem, o Luís [Pinto] está a fazer um excelente trabalho. Está cada vez melhor na sua ideia, consistência e maturidade. Tem muito mérito nisso. Tirando o jogo da Taça [derrota com o AVS], vinha com cinco vitórias em seis jogos. Vinha num crescendo de confiança. É uma equipa que só perdeu com o Benfica em casa, tirando o jogo com o AVS. É a única equipa que ganhou ao FC Porto internamente, isso diz bem sobre a equipa que vamos encontrar amanhã [terça-feira].»

Jogo ainda mais complicado pela eliminação do V. Guimarães na Taça

«Qualquer jogo em casa do Vitória é difícil, independentemente de virem de uma derrota. Valorizar o que o Luís [Pinto] tem feito. Tem feito um grande trabalho com uma equipa muito jovem, com muitas mudanças. Não começou tão bem, mas foi melhorando e está numa fase em crescendo. É um jogo muito difícil e digo-o porque tive a felicidade de estar naquela casa. A paixão que se vive de fora para dentro parece que torna a equipa mais forte e melhor do que já é. Acredito que esteja uma boa casa e que queiram muito ganhar para oferecer a prenda aos adeptos. Temos de estar cientes das dificuldades. Vai ser um jogo intenso, competitivo e temos de estar preparados.»

Na época passada ficou magoado com a receção em Guimarães

«Em relação à época passada, sobre os adeptos, é normal, estavam frescos. Faz parte da paixão do jogo e dos adeptos do Vitória. São adeptos que amam o clube de uma forma muito própria, que defendem as cores do seu clube e da sua cidade. Fazem-no de forma apaixonante e vibrante. Isso não mexe comigo, faz parte de um processo. Tenho um respeito enorme pelos adeptos, clube, estrutura e jogadores que fizeram parte do meu trajeto. Todos me ajudaram a chegar aqui. Jamais serei ingrato. Sou muito grato pela oportunidade que me deram e por todo o carinho que me deram quando lá estive.»

Momento decisivo com deslocações a Guimarães e Barcelos

«Momentos decisivos são todos. Temos saídas difíceis, mas os outros também as vão ter. É o que é. Não vai ditar nada do desfecho do campeonato. É uma fase importante. Dezembro foi intenso e janeiro será mais, com Taça da Liga. É importante, como qualquer momento. Vamos ter dificuldades, mas isso vão ter todos. Até ao fim ainda vai correr muita água.»