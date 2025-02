O Borussia Dortmund vive momentos conturbados. Uma das equipas com mais história da Alemanha e finalista vencido da Liga dos Campeões na época passada é agora 11.º classificado da Liga alemã. O antigo treinador Nuri Sahin foi despedido e agora o cargo pertence a Niko Kovac, que perdeu na estreia com o Estugarda.

Por esta razão, Rui Borges prefere ser cauteloso e avisa os seus jogadores, bem como os sportinguistas, da valia do adversário do play-off de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões.

«Estamos a falar de uma grande equipa. Há mudança de treinador, de estrutura, de ideia de jogo. É uma equipa que tem muitos jogadores da época passada, que esteve na final da Champions. Independentemente de o momento deles não ser o melhor, é uma grande equipa. Vai haver mudança de chip e de atitude com o treinador e estão agarrados a uma ideia nova. A frente de ataque é muito forte com jogadores de elite mundial. Temos de ser ambiciosos e corajosos, com energia positiva dos adeptos», atira, na antevisão ao jogo.

A prova milionária é sempre digna de prestígio, apesar de o grande foco dos leões ser o bicampeonato nacional. Questionado se, dadas as limitações em termos de opções, prefere focar-se na Liga, Rui Borges rejeita.

«Não vou estar a dizer que preferia o campeonato. Treinamos o Sporting. É certo que temos menos jogadores disponíveis, com fadiga, mas é o que é. Jamais deixaremos de lutar pela vitória e de sermos competitivos. Se me perguntarem se quero ganhar amanhã, com toda a certeza que sim. Não prefiro nada. Quero ganhar amanhã», assegura.

O Sporting defronta o Borussia Dortmund, esta terça-feira (20:00), para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.