Sporting
Há 35 min
Rui Borges: «Blopa e Flávio Gonçalves vão continuar a treinar connosco»
Treinador do Sporting admite que, com as lesões, os dois jovens são mais necessários
Estádio José Alvalade, Lisboa
Rui Borges admitiu a manutenção de Salvador Blopa e de Flávio Gonçalves na equipa principal, pelo menos no que diz respeito aos treinos, na análise ao Sporting-Marinhense deste sábado, ganho por 3-0 pelos leões.
Continuidade de Blopa na equipa A
«Não vai para a equipa B amanhã porque eles jogam, ele está de folga. No imediato, se calhar vai continuar a treinar connosco. Temos muitos jogos e muitas baixas. Não só ele como o Flávio Gonçalves também. Olhamos para eles com uma perspetiva de futuro muito boa. Acreditamos muito neles. Quando tiverem de dar resposta para a equipa A, tudo bem. São miúdos muito equilibrados e por isso têm tido mais oportunidades na equipa principal, mas não podem descurar o trabalho na equipa B.»
