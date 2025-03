Rui Borges foi recebido na tarde deste sábado com uma notável homenagem no Núcleo do Sporting de Mirandela.

Na sede do núcleo, e com dezenas de adeptos presentes, o treinador do Sporting emocionou-se e falou do orgulho da terra natal.

«Mais do que ser treinador do Sporting, é sentir este carinho e reconhecimento. Como mirandelense agradeço todo o carinho e apoio desde sempre», começou por referir.

«Quero dizer aos mais novos que acreditem que é possível concretizar qualquer que seja o sonho, desde que trabalhemos para ele! Haverá momentos em que vamos desconfiar que não somos capazes, mas há sempre uma solução para tudo, para ultrapassar ou superar, é esse o meu lema e da minha equipa técnica, nada nos faz parar e lutar pelos nossos sonhos.

Por fim, o técnico abordou a possibilidade dos leões voltarem a erguer o título nacional e serem bicampeões no final da temporada.

«Campeões? Vamos ser, se Deus quiser», disse com grandes certezas.

Numa altura em que o plantel goza umas mini-férias (três dias de folga), o técnico recusou-se a falar de qualquer assunto relacionado com o plantel ou com os jogadores em compromissos internacionais.