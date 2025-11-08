Rui Borges, treinador do Sporting, analisou o triunfo do Sporting sobre o Santa Clara por 2-1 em flash interview à Sport TV. Não quis dar destaque ao canto que originou o segundo golo dos leões e sublinhou a justiça no marcador.

Análise

«Estávamos à espera de dificuldades. Campo difícil e adversário difícil de superar. Controlámos do início a fim. Tivemos muitos golos e muitas situações de finalização. A equipa manteve a calma. Fomos construindo com qualidade, apesar do relvado. A equipa foi igual a ela própria. Foi uma vitória justo, acho eu.»

Lance do canto no 2-1

«Eu não vi, mas se formos por aí há inúmeras situações que podíamos discutir. Não vou entrar por aí. Há mérito do Santa Clara, equipa muito competitiva, muito intensa e fez um bom jogo. Discutiu ao máximo o jogo e fomos capazes de criar situações de finalização. Se formos por aí, podia estar a falar do expulsão do Maxi [Araújo]... Não vamos falar de um lance.»

Lesão de Pote

«Não falei com a equipa médica, acredito que seja algo muscular. É o que é. Há coisas que não controlamos. Ele está num momento de forma muito bom. É levantar a cabeça, recuperar e estar pronto ao longo da época.»

Reação ao empate com o Sp. Braga

«Era importante dar seguimento. Tivemos qualidade de jogo, processo ofensivo e defensivo esteve muito bem. O golo deles foi um pouquinho falta de concentração, mas melhorámos e anulámos os ataques rápidos deles. É dar seguimento ao nosso caminho. Hoje demos o nosso melhor perante um grande adversário.»

«Viemos aqui depois de um empate em Braga, que podia causar danos e sabíamos que este era um jogo difícil. Ao longo da época transata, o Santa Clara dificultou imenso os jogos com o Sporting. A pressão é boa e o grupo tem dado uma resposta fantástica.»