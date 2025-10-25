Rui Borges falou, em conferência de imprensa, da lesão de Debast, confirmando que o central leonino não regressa em breve. Pelo caminho garantiu que Diomande está pronto para substituir o belga.

Debast e Diomande

«Debast estará fora nos próximos três jogos da equipa, pelo menos [Tondela, Alverca para a Taça da Liga e Alverca para a Liga]. Com toda a certeza. Em relação ao Diomande, ele está bem, já deu uma boa resposta em Paços quando jogou os 90 minutos. Está bem, está melhor e vai continuar a evoluir.»