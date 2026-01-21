Souleymane Faye já fez os exames médicos e já assinou contrato com o Sporting. A revelação foi feita por Rui Borges, na resposta a uma pergunta sobre se precisa de mais reforços para seguir em frente.

«O Faye já assinou e não foi apresentado, vem juntar-se ao Luís Guilherme, que também chegou neste mês de janeiro. São dois jogadores de futuro e não para o imediato. Podem-nos ajudar no imediato e acreditamos muito no que podem dar ao Sporting, mas são sobretudo para o futuro», revelou.

Recorde-se que Faye, de 22 anos, é um extremo senegalês, que chega do Granada. O acordo para a transferência, tal como o Maisfutebol adiantou, envolve o pagamento de 6,5 milhões de euros, com o Granada a ficar com 10 por cento de uma futura venda.

RELACIONADOS
Champions: Sporting-PSG, 2-1 (crónica)
Champions: Sporting-PSG, 2-1 (destaques)
«Acho que não me vão perguntar porque não ganho a equipas grandes...»
Marquinhos: «O futebol é assim e por isso é que é bonito»
Rui Borges: «Sou um felizardo por ser líder deste grupo, ninguém vence sozinho»
«Jogámos com a melhor equipa do mundo e magoámo-los»
Rui Borges: «Estes rapazes merecem ficar na história do Sporting»
Luís Enrique: «Fomos infinitamente superiores ao rival»
Vitinha: «Controlámos o jogo todo, sufocámos o Sporting»