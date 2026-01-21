Sporting
Há 32 min
Rui Borges confirma: «Faye já assinou, só falta ser apresentado»
Senegalês de 22 anos deve ser oficializado como reforço do Sporting nas próximas horas
no Estádio de Alvalade, em Lisboa
Senegalês de 22 anos deve ser oficializado como reforço do Sporting nas próximas horas
no Estádio de Alvalade, em Lisboa
Souleymane Faye já fez os exames médicos e já assinou contrato com o Sporting. A revelação foi feita por Rui Borges, na resposta a uma pergunta sobre se precisa de mais reforços para seguir em frente.
«O Faye já assinou e não foi apresentado, vem juntar-se ao Luís Guilherme, que também chegou neste mês de janeiro. São dois jogadores de futuro e não para o imediato. Podem-nos ajudar no imediato e acreditamos muito no que podem dar ao Sporting, mas são sobretudo para o futuro», revelou.
Recorde-se que Faye, de 22 anos, é um extremo senegalês, que chega do Granada. O acordo para a transferência, tal como o Maisfutebol adiantou, envolve o pagamento de 6,5 milhões de euros, com o Granada a ficar com 10 por cento de uma futura venda.
RELACIONADOS
Champions: Sporting-PSG, 2-1 (crónica)
Champions: Sporting-PSG, 2-1 (destaques)
«Acho que não me vão perguntar porque não ganho a equipas grandes...»
Marquinhos: «O futebol é assim e por isso é que é bonito»
Rui Borges: «Sou um felizardo por ser líder deste grupo, ninguém vence sozinho»
«Jogámos com a melhor equipa do mundo e magoámo-los»
Rui Borges: «Estes rapazes merecem ficar na história do Sporting»
Luís Enrique: «Fomos infinitamente superiores ao rival»
Vitinha: «Controlámos o jogo todo, sufocámos o Sporting»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS