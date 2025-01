Viktor Gyökeres e Hidemasa Morita estão em dúvida para o Sporting-Bolonha, informou Rui Borges na antevisão ao derradeiro jogo dos leões na fase de liga da Champions.

«Ambos estão com fadiga acumulada, têm tido problemas físicos e estão em dúvida para amanhã. Hoje, tivemos de gerir também o Quenda... Há outros jogadores com essa fadiga, uns com mais, outros com menos. Vão ter de ser geridos dia a dia», explicou o treinador do Sporting.

Garantindo que o problema de Gyökeres não é no joelho e que nada tem que ver com uma eventual pancada sofrida no jogo com o Nacional, Rui Borges lembrou que «o Viktor é dos jogadores com mais minutos a nível mundial», esta temporada.

«Temos de tentar gerir tudo isso ao máximo. Temos departamentos capazes para o fazer. Aqui, todos respeitamos todos. Toda a gente é ouvida, jogadores inclusive, porque todos queremos o melhor para o Sporting», completou o técnico.

O Sporting defronta o Bolonha, esta quarta-feira, em Alvalade (20:00), em jogo da oitava e última jornada da fase regular da Liga dos Campeões.