(artigo atualizado)

O Sporting vai apresentar-se em campo neste sábado diante do Estrela da Amadora desfalcado dos principais jogadores do meio-campo. Além de Morten Hjulmand, que cumpre castigo, Hidemasa Morita não recuperou de um traumatismo num pé e é baixa confirmada para o jogo na Reboleira.

Não está o Morten, e o Morita também não está disponível», confirmou Rui Borges em conferência de imprensa. Temos os miúdos: o Alexandre Brito, o Henrique Arreiol. O Eduardo Felicíssimo, o Zeno Debast e também já disse que o Esgaio pode fazer aquela posição. Não vai fugir muito daí. Tenho a certeza de que quem jogar dará uma boa resposta e conseguirá ajudar a equipa da melhor forma.»

«Para mim não é nada de novo. Desde que chegámos têm-nos acontecido esses contratempos e temos de arranjar forma de ultrapassá-los e de ser competitivos. Umas vezes melhor e outras não tão bem, mas temos conseguido ser competitivos e honrar ao máximo a camisola que vestimos», acrescentou Rui Borges.

A partida agendada para este sábado às 18h00 marca o regresso à competição do Sporting após a paragem para as seleções. Apesar do tempo para treinar, houve poucos disponíveis para isso. Tivemos 15 dias e não treinámos. Continuo sem poder treinar porque, infelizmente ou felizmente, o Sporting tem muitos atletas nas seleções com muitos minutos, seja na equipa principal, equipa B, sub-19 ou sub-23. Foi muito difícil. Só hoje tivemos a equipa totalmente completa para treinar dentro daquilo que eram jogadores que estavam fora para as seleções», constatou o treinador do Sporting, que admitiu fazer alguma gestão, tendo em conta o desgaste acumulado por alguns jogadores nos compromissos das seleções.

«Há que ter aqui algum cuidado com o Inácio, que teve muito tempo de jogo. Nas não é só com ele. O Felicíssimo vem com 225 minutos de seleções e treinou ontem. O importante é que consigamos perceber o que é melhor para a equipa, não a expor a problemas no que quer que seja e sermos competitivos. Mas é o que é e todos querem ajudar nesta reta final: se em algum momento tivermos de fazer um esforço extra, vamos fazê-lo, porque o importante é chegar ao fim e conseguirmos o que queremos.»