Rui Borges, treinador do Sporting, confima que Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança continuam lesionados e estão fora do próximo jogo da Liga, diante do Vitória de Guimarães.

Borges desejou que o trio «recupere bem» mas admitiu que não são opção para este encontro. O Sporting tem neste momento uma certa carência na posição de lateral-direito e o técnico admite usar Eduardo Quaresma adaptado.

«Fresneda e Quaresma? Olho para os dois com características diferentes. O Quaresma é um central de raiz mas tem muitas características para ser um grande lateral. É um miúdo que gosta de ouvir, estou contente com os dois. É competente duelos defensivos e ofensivamente é 'abusado', no sentido de ser dinâmico. Sinto que pode ser um grande lateral. Não esquecendo que é um grande central. O Iván [Fresneda] dá-nos coisas diferentes, mas muito feliz jogando um outro», afirmou.

«Quando tiver mais disponibilidade em termos de posições, isso vai tornar a equipa mais competitiva e mais intensa durante mais tempo», sublinhou.

O líder Sporting visita o Vitória de Guimarães (6.º), na noite desta sexta-feira (20h15). Um encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.