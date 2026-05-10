Sporting
Há 29 min
Rui Borges confirma três baixas e Nuno Santos em dúvida
Para o Rio Ave-Sporting
Para o Rio Ave-Sporting
O Sporting vai a jogo com o Rio Ave com três baixas confirmadas no plantel e ainda uma dúvida.
Na antevisão ao duelo da 33.ª jornada, Rui Borges referiu que Hjulmand, Ioannidis e Fresneda continuam de fora por lesão, mas deixou uma janela de esperança relativamente a um quarto nome.
«O Nuno Santos está em dúvida», referiu sobre o lateral que regressou à competição no final de abril após mais de um mês de ausência.
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TAGS: Sporting Rui Borges Liga Rio Ave
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