Horas depois da vitória suada frente ao Gil Vicente (2-1), o Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Os titulares em Alvalade fizeram o habitual trabalho de recuperação e os restantes jogadores treinaram no relvado.

O plantel folga na terça-feira e no dia seguinte começa a preparar o dérbi com o Benfica, marcado para sábado, às 18h, no Estádio da Luz.