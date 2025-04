O treinador do Sporting, Rui Borges, confirmou esta quarta-feira que o português Pedro Gonçalves e o japonês Hidemasa Morita continuam fora das opções na equipa, agora para o jogo ante o Rio Ave, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

«O Morita está fora do jogo, é o que posso dizer. E o Pote também está. Acredito muito que o Pote, nos próximos, sei lá, dez dias, poderá estar. Não sei, sou eu a acreditar e a pensar elo dia a dia, acredito que está próximo de dar o contributo à equipa e assim espero, mas não estará disponível para o Rio Ave», afirmou Borges, em conferência de imprensa.

Pouco depois, Rui Borges garantiu que não era «truque nenhum» a questão em torno de Pote e do prazo para o regresso. «Não, não, não é truque nenhum. Se estivesse disponível, iria para jogo, por tudo o que é a qualidade dele, o que dá à equipa, o que é no Sporting. É um jogador diferenciado, faz-nos falta e acredito que será um jogador importante para esta reta final de campeonato, se tudo correr bem e ele acabar muito bem, porque é uma mais-valia e não fugimos a isso», disse, justificando-se sobre a perspetiva que tem para as últimas semanas de 2024/25

«Porque acho que ele é um jogador diferenciado. Claro que a paragem foi longa, nesta fase está em processo de ganhar alguma forma. Pelas características individuais, mesmo não estando na sua melhor forma, acrescenta movimentos diferentes ao jogo, tomadas de decisão diferentes. Seja em 10, 40, 60 ou 90 minutos, será sempre alguém que a qualquer momento pode criar desequilíbrio, diferenciar um jogo e um resultado. Acredito muito que ele será importante nesta reta final. É um jogador que a qualquer momento decide um jogo», concluiu.

«Sou treinador, não sou dirigente»

Rui Borges respondeu ainda quando questionado pela recente instabilidade em torno da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do diferendo entre Fernando Gomes e Pedro Proença (candidato ao Comité Executivo da UEFA), apontando... ao jogo de quinta-feira. «Estou preocupado em ganhar amanhã. Essa parte tem a ver muito com a estrutura, com o nosso presidente neste caso. Eu estou preocupado apenas no que controlo: treinar, deixar a equipa bem, confiante, disponível e alegre e fazer o melhor possível para ganhar jogos. Sou treinador de futebol, não sou dirigente», notou.

O Sporting-Rio Ave está marcado para as 20h15 de quinta-feira, em Alvalade, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.