Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após o triunfo do Sporting sobre o Moreirense (3-1):

[Apoio dos adeptos foi importante?]

«Moreirense tem apenas dois lances de perigo, os dois na segunda parte, um deles o golo. Foi uma primeira parte muito intensa, durante 35, 40 minutos, em que poderíamos ter feito mais golos. Criamos várias oportunidades de golo e não deixámos o Moreirense sequer chegar perto da nossa baliza. Na segunda parte entrámos bem, fizemos 3-0. Depois o Moreirense acreditou ali, 5, 10 minutos e fez o 3-1. Depois conseguimos impor o nosso jogo tranquilos, com o ritmo mais baixo, em relação àquilo que foi a primeira parte. Acima de tudo, feliz pela capacidade da equipa. Em relação aos adeptos, é dedicar essa vitória a eles. É dedicar a vitória a eles e, em especial, também ao meu pai. Foi a primeira vez que veio a Alvalade ver o filho. Fiquei mesmo muito feliz que ele estivesse presente. Mas, aos adeptos, em especial, porque, por tudo. É um bocadinho indescritível a decisão aquilo que sentimos, falo por mim. Não posso falar pelos jogadores. Não foi só hoje que sentimos o apoio deles, estamos numa reta final, onde, cada vez mais, o apoio deles se torna importante. Torna-se uma vitamina para a equipa.»

[A equipa tirou o pé na segunda parte?]

«Na primeira parte, muito bom. Na segunda parte, com menos intensidade. É natural, não conseguimos ter a mesma intensidade durante 90 minutos. Por isso, a análise foi ótima. Em relação ao tirar o pé, não retirámos pé. É natural que o adversário comece a ajustar um ou outro comportamento na segunda parte. Um bocadinho mais dinâmicos, criaram ali algumas dúvidas, mas depois, quando assentámos, controlámos o jogo. Um ritmo mais baixo em relação à dúvida foi a primeira parte. Mas, com qualidade, é chegar ao último terço com qualidade, é criar situações de finalização. Não é um jogo único.»