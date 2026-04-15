Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate, em Londres, frente ao Arsenal, que ditou o adeus dos leões à Liga dos Campeões:

Orgulhoso da equipa

«A palavra orgulho é a certa para falar da equipa. Por tudo o que os jogadores fizeram nos dois jogos, merecíamos mais, pelo menos disputar o prolongamento. As melhores oportunidades foram do Sporting, tanto num jogo como no outro. Equilibrámos o jogo e batemo-nos cara a cara com uma das melhores equipas da Europa. Isso foi fantástico. Temo-lo feito toda a época, mas tem mais impacto por ser na Liga dos Campeões, frente aos melhores, mas demonstrámos que também fazemos parte dos melhores.»

Frustração por ter perdido a eliminatória?

«Não pode existir frustração, apenas orgulho pelos dois grandes jogos que foram capazes de fazer contra uma das melhores equipas da Europa. Se queremos estar entre os melhores da Europa, temos de ter a capacidade e a mentalidade para conseguir dar resposta de três em três dias. Isto tem de nos alavancar para os próximos jogos, não podemos baixar o nosso nível de qualidade, individual e coletiva.»

Faltou sorte ao Sporting?

«A equipa esteve acima da média, fez um grande jogo hoje e merecia mais. Sorte ou azar? Não ligo muito a isso, sou muito frio. A sorte dá muito trabalho. Devíamos ter sido mais eficazes. Em vez de ter atirado ao poste, o Geny devia ter metido a bola na baliza (risos). É o que é, hoje a bola bate no poste, amanhã entra. Faz parte, o futebol é mesmo isso.»

Estratégia para o jogo

«Em termos de estratégia era simples. Jogámos com uma grande equipa e não podíamos ir na emoção do extracampo. Ao mínimo espaço, podíamos deixar a eliminatória fugir. A equipa esteve fantástica e tivemos as melhores oportunidades. Com bola, tentámos não deixar partir o jogo, porque o Arsenal tem grandes jogadores individualmente que podiam resolver o jogo. Tal como nós: se nos deixarem homem a homem ficamos mais perto de resolver jogos. Queríamo-nos instalar no meio-campo do Arsenal porque é uma equipa que não se sente confortável sem bola, que perde referências para pressionar. Queríamos ter ataques organizados com algum tempo, para desgastar a equipa do Arsenal. Conseguimos fazê-lo. O Sporting é uma equipa que gosta de ter bola e de valorizar o jogo, uma equipa ofensiva e de posse, e hoje não fugimos a isso. Demonstrámos a nossa ideia, carácter e personalidade, e isso orgulha-me muito.»

Houve penálti sobre Maxi Aráujo?

«Não falo disso, porque isso seria desvalorizar a nossa capacidade ao longo do jogo e a qualidade que tivemos.»

Podia ter sido mais ambicioso quando mexeu no jogo?

«Nos dois jogos fomos muito ambiciosos. A ambição nunca nos faltou, pelo contrário. Em relação aos jogos que vêm pela frente, o próximo é o Benfica. Temos de recuperar, respirar e pensar nele com calma. O Benfica está mais fresco, porque anda a jogar de semana a semana, mas em nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos, queremos fazer mais um grande jogo e levar de vencida uma boa equipa.»

Conversa com Mikel Arteta no final

«Desejei-lhe sorte para os grandes desafios que vai ter pela frente. Não há favoritos nas meias-finais da Champions, são quatro grandes equipas. Qualquer uma é candidata a ganhá-la. Vou desfrutar de ver esses jogos. Queríamos muito estar entre elas, mas ficámos muito orgulhosos por termos estado entre as melhores oito.»