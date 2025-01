Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Bolonha (1-1) desta quarta-feira:

[Lesão de Zeno Debast]

«Penso e acredito que não seja nada de grave. Oxalá o tempo de paragem não seja longo.»

[Equipa precisou de Viktor Gyokeres hoje?]

«Precisamos de todos, não só do Viktor. Do Pote, do Quaresma. Quase todos eles são importantes e o Viktor é muito importante. Jogamos com onze e dentro dos disponíveis temos de ser competitivos e competentes.»

[Alegado interesse do Sporting em Alisson Santos]

«É jogador do União de Leiria e não vou comentar jogadores de outros clubes.»