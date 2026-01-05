Rui Borges diz que Debast ainda não é opção e revela mais um lesionado
Ricardo Mangas será mais uma baixa numa defesa já muito condicionada
Rui Borges deu algumas informações relativamente ao quadro de lesionados no plantel do Sporting, não tendo nenhuma notícia positiva para os adeptos. Pelo contrário, tinha uma notícia, sim, mas negativa: Ricardo Mangas vai parar quatro semanas. O esquerdino junta-se a Debast, Diomande e Gonçalo Inácio, pelo que para o jogo da meia-final da Taça da Liga com o V. Guimarães só há Quaresma e Matheus Reis para o centro da defesa.
Recuperação de Debast
«O Zeno não está, não esteve no treino, está no processo final da sua recuperação. Felizmente, acredito que nos próximos dias começará a treinar de forma normal com a equipa e com o grupo, mas para este jogo não estará.»
Ricardo Mangas ausente do treino
«Não sei dizer ao certo aquilo que será o tempo de paragem, mas acredito que seja, vou atirar para o ar, talvez entre três a quatro semanas desde a lesão. Deve ser por aí, agora não adianta pensar muito nisso.»
Opções para o centro da defesa além de Eduardo Quaresma
«Naquilo que são as nossas opções, arranjaremos sempre uma solução. Há outras soluções, há os miúdos da equipa B que têm feito um belíssimo campenato também na II Liga e estão preparados para dar resposta, se assim forem chamados pelo treinador.»