Rui Borges deu algumas informações relativamente ao quadro de lesionados no plantel do Sporting, não tendo nenhuma notícia positiva para os adeptos. Pelo contrário, tinha uma notícia, sim, mas negativa: Ricardo Mangas vai parar quatro semanas. O esquerdino junta-se a Debast, Diomande e Gonçalo Inácio, pelo que para o jogo da meia-final da Taça da Liga com o V. Guimarães só há Quaresma e Matheus Reis para o centro da defesa.

Recuperação de Debast

«O Zeno não está, não esteve no treino, está no processo final da sua recuperação. Felizmente, acredito que nos próximos dias começará a treinar de forma normal com a equipa e com o grupo, mas para este jogo não estará.»

Ricardo Mangas ausente do treino

«Não sei dizer ao certo aquilo que será o tempo de paragem, mas acredito que seja, vou atirar para o ar, talvez entre três a quatro semanas desde a lesão. Deve ser por aí, agora não adianta pensar muito nisso.»

Opções para o centro da defesa além de Eduardo Quaresma

«Naquilo que são as nossas opções, arranjaremos sempre uma solução. Há outras soluções, há os miúdos da equipa B que têm feito um belíssimo campenato também na II Liga e estão preparados para dar resposta, se assim forem chamados pelo treinador.»