Rui Borges, treinador do Sporting, comenta os golos apontados pela sua equipa nos minutos finais dos jogos e a derrota do FC Porto com o Casa Pia, na ronda anterior da Liga:

Surpreendido com a derrota do FC Porto frente ao Casa Pia?

«Vi o jogo a espaços, porque vamos defrontar o FC Porto na próxima jornada do campeonato. (O resultado) Dita aquilo que é a dificuldade, como já disse. As equipas querem pontos, porque vai ser duro para quem está mais em baixo na tabela classificativa. Os pontos vão ser muito caros. O Benfica teve dificuldades e nós também para ganhar ao Nacional. É o que é, e vai ser cada vez mais daqui para a frente. Mas não há jogo que vá ditar nada aqui. Na época passada estivemos a oito pontos (do primeiro lugar), perdemos nove e fomos campeões. No futebol, muda tudo muito rápido.»

Golos no fim

«A sorte dá trabalho. Os nossos adeptos devem estar felizes, porque tivemos quatro vitórias. Na época passada fizemos 24 golos nos últimos 15 minutos, esta época levamos 14. Ainda nos faltam 10 para batermos os da época passada. Os jogos são até ao fim. Mais do que tudo o resto, o mais importante é a equipa demonstrar que a confiança está em alta. A crença deles em ganhar é tanta, é tão infinita, e o grupo é tão forte nesse sentido, que acabamos por ser felizes, como dizem muitos, em marcar nos últimos minutos. Estamos há 33 jogos a fazer golos, o que demonstra a ambição da equipa.»