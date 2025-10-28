Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada frente ao Alverca, por 5-1, nos quartos de final da Taça da Liga:

Cinco estreias na equipa principal

«São miúdos que têm trabalho na equipa B e que têm feito o seu crescimento. Volto a frisar o excelente trabalho do mister João Gião. Tem feito um excelente trabalho. São miúdos que têm seguido o seu caminho, estão mais maduros, competitivos e tiveram as oportunidades porque mereceram. Agora é voltar a ter os pés na terra, porque foi apenas um jogo. Tiveram a oportunidade, corresponderam muito bem, todos eles, não só o Blopa, mas amanhã têm de voltar a trabalhar na equipa B para voltarem a ter estas oportunidades. Feliz por dar essas oportunidades, mas é mérito só deles. Muito feliz por ver o Blopa a aproveitar a oportunidade de estar no onze inicial, porque se calhar nem estava à espera.»

Papel de Geovany Quenda em campo neste jogo pode ser uma alternativa à posição de Trincão?

«Por isso é que jogou lá. É um miúdo que tem essas características: pé esquerdo, boas tomadas de decisão, aceleração, consegue ficar com bola e vê à frente. Vai cumprir muito bem aquela posição. Não digo porque fez dois golos, mas porque sei disso. Às vezes privamos os jogadores a pequenas coisas e em alguns momentos temos de tentar extrair coisas diferentes. Melhorar aquilo que já são bons e dar outras armas. Mas acho que no futuro será mais jogador de jogo interior do que largura. Não é um extremo muito vertical, por isso é que digo que tem as características para jogar ali É um predestinado, tem uma qualidade e humildade enorme. Vai ter sucesso se mantiver fiel aquilo que é.»

A estreia de Flávio Gonçalves

«É igual ao Blopa. O Flávio tem tido um crescimento muito bom na equipa B, tem correspondido e tem crescido em maturidade. Nota-se que é um miúdo abusado com bola, não se esconde e tem um futuro muito risonho se mantiver fiel ao que eu disse, porque se não volta para a equipa B. E têm de treinar da mesma forma que treinaram até hoje, porque senão, da próxima, não vão à equipa A. Acredito que terá um futuro muito bom se mantiveram fiéis ao trabalho no seu dia a dia e no seu habitat, que é a equipa B.»

A escolha entre Fotis Ioannidis e Luis Suárez é uma «grande dor de cabeça»

«São dois grandes avançados. Muito feliz por contar com os dois. Quando um faltar, o outro vai lá estar para dar resposta, seja ele quem for. O Fotis tem dado uma resposta fantástica e está feliz no Sporting, vê-se no dia a dia. Feliz por ter feito um golo, pessoalmente queria muito que fizesse, fez um grande jogo e merecia.»