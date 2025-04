Rui Borges, treinador do Sporting, não quis alongar-se sobre a gestão de amarelos nesta reta final do campeonato. O técnico fez a antevisão ao duelo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, diante do Rio Ave na manhã desta segunda-feira.

O duelo é da Taça, mas a maior parte das questões na antevisão foram sobre as decisões do campeonato. Face à aparente gestão de amarelos feita por Bruno Lage, treinador do Benfica, com Ángel Di María e Florentino Luís a verem os quintos amarelos e cumprirem suspensão antes do dérbi da jornada da Liga, Rui Borges foi questionado se fará o mesmo.

«É algo que é punível pelas regras. Não tem lógica falar nisso. É olhar e sentir que tenho a confiança nos jogadores todos. A malta que tem entrado durante o jogo tem-no feito muito bem. Estou sempre muito confiante naquilo que são os jogadores do nosso plantel», afirmou Borges.

O técnico foi ainda confrontado com a arbitragem no campeonato. O Benfica emitiu um comunicado crítico após o empate com o Arouca mas Borges não quis entrar nesse tema. «Não tem lógica estar a falar de arbitragem e de campeonato quando o jogo de amanhã é da Taça de Portugal», atirou.

O Rio Ave recebe o Sporting na terça-feira, pelas 20h45, no Estádio dos Arcos. Pode acompanhar o duelo AO MINUTO com o Maisfutebol.