O treinador do Sporting, Rui Borges, destacou esta sexta-feira as qualidades da equipa do Vitória de Guimarães e o quão importante foi o grupo dos minhotos para evoluir como treinador, depois de uma semana marcada pelas suas declarações sobre jogadores que viram cartão amarelo na 32.ª jornada, para defrontar os leões na última ronda, algo que levou o Vitória a emitir um comunicado.

«Eu antes dessas palavras a que deram tanta ênfase, falei muito bem de toda a estrutura do Vitória, jogadores, equipa técnica atual, por isso estou completamente desligado disso, é ruído. Percebo onde estou, percebo ao que leva, por vezes, ser treinador do Sporting, estarmos perto de conseguir um grande objetivo e isso é apenas e só ruído», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Sei o que sou enquanto pessoa e treinador, o que me trouxe aqui, tenho muito a agradecer ao grupo do Vitória, jogadores e seu staff, porque se estou no Sporting hoje, também devo a eles, pela capacidade que tiveram de fazer coisas boas com o que era a nossa liderança, devo-lhes muito, tenho uma amizade muito grande por todos eles, jamais poria em causa o profissionalismo, quer seja do jogador do Vitória, quer seja de outros jogadores. E volto a falar do meu trajeto e às vezes têm ido muito, nos últimos meses talvez, à procura de antigos jogadores e, mais do que eu responder, eles respondem por mim. Tranquilo nesse sentido, apenas e só ruído, focado no que temos de fazer para defrontar uma grande equipa, conheço bem em termos coletivos e individuais, têm um objetivo também enquanto clube. Focado em perceber no que podem criar dificuldades e sermos capazes de aproveitar algumas coisas, nunca esquecendo que, do outro lado, está uma grande equipa», concluiu.

Rui Borges admite que «gostava que o Vitória conseguisse o seu objetivo», o de voltar à Liga Conferência na próxima época, «porque é um clube que merece», mas sublinha: «Estou apenas focado no nosso objetivo, e para o conseguirmos temos de ganhar amanhã».

O Sporting-Vitória tem apito inicial marcado para as 18 horas de sábado. Fábio Veríssimo é o árbitro do jogo em Alvalade. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.