Rui Borges foi confrontado, em conferência de imprensa, com a possível saída de Conrad Harder para o Rennes e reconheceu que o avançado quer ter mais minutos, no entanto, lembrou também que «todos querem ser titulares». O treinador do Sporting garantiu ainda que Fotis Ioannidis é um dos alvos identificados, mas o clube tem outros nomes referenciados.

Possível saída de Harder e pressa em ser titular

«O Harder está convocado para o jogo de amanhã [sábado], é uma solução, independentemente da opção do mister. Em relação ao querer ser titular, se forem perguntar a todos, todos querem ser titulares. É algo natural em qualquer jogador, trabalha para jogar cada vez mais minutos e tem trabalhado nesse sentido, como os outros. Está convocado para amanhã [sábado] e tem de esperar pela decisão do treinador.»

Ioannidis identificado há muito tempo

«O Sporting é um clube grande, tem departamentos muito capazes e preparados para a exigência do clube, como é o caso do scouting. Estamos precavidos para qualquer saída, não só dos jogadores que se falam. Fizemos uma belíssima época, é natural que venham à procura dos jogadores do Sporting. Temos de estar preparados. Na semana passada falaram do Morten [Hjulmand] e os jogadores têm cláusulas. Se chegarem cá e baterem a cláusula e o jogador quiser ir... não podemos fazer nada. temos de estar preparados para a exigência do mercado e antecipar as coisas. Estamos preparados para qualquer saída do plantel.»

Geny Catamo e Harder são opções para o Nacional

«Estão ambos convocados para o jogo de amanhã. Isso têm de perguntar ao Bernardo se chegaram propostas. O meu trabalho é treinar e mantê-los focados para o jogo com o Nacional.Trabalho num grande clube e o dia a dia deste clube vai ser sempre falado. Sejam entradas ou saídas de jogadores. Os dois jogadores estão convocados, disponíveis e na máxima força à espera das oportunidades do mister.»