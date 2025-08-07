Sporting
Rui Borges e a possível titularidade de Luis Suárez: «Trabalhou para jogar»
Treinador do Sporting faz a antevisão ao jogo com o Casa Pia, mas relembra que Harder também se «entregou muito»
Rui Borges, treinador do Sporting, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo inaugural do campeonato português 2025/26, frente ao Casa Pia. Em conferência de imprensa, o técnico falou sobre a possibilidade de Luis Suárez começar de início em Rio Maior.
«Trabalhou para jogar, tal como Harder. Dois jogadores que se entregaram muito aquilo que foi o treino e foi pedido na semana. São duas boas soluções. Diferentes. Com características diferentes e logo veremos quem entrará», disse aos jornalistas.
O Sporting joga esta sexta-feira, às 20h15, frente ao Casa Pia, na primeira jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.
[em atualização]
