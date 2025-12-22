Rui Borges e a renovação de Diomande: «Se aconteceu...»
Técnico, entre risos, não confirma se o central renovou antes de ir para a CAN
00:45
Rui Borges: «Oxalá a renovação de Diomande aconteça, ficarei contente»
02:04
«Jogo com o Vitória é especial para mim, é um campo muito difícil»
00:50
«Queria muito que Nuno Santos voltasse em janeiro, é um jogador importante»
01:07
«Presentes no mercado? O único que quero é a vitória no jogo de amanhã»
00:51
«Estamos numa fase importante, mas não vai ditar aquilo que será o fim do campeonato»
04:24
Rui Borges garante: «Imagens do Santa Clara? Sou tudo menos mentiroso»