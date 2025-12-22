Rui Borges não confirmou se Ousmane Diomande renovou contrato com o Sporting antes de rumar à CAN, mas deu a entender isso mesmo, com os risos que não controlou na resposta aos jornalistas. O treinador dos leões destacou a importância do central e prometeu arranjar «alternativas» durante a competição africana.

Renovação de Diomande

«Renovação? Se aconteceu, ainda não foi anunciada pelo clube [risos] Oxalá aconteça. É um jogador muito importante, tem crescido no Sporting e tem um futuro muito promissor. Ficarei contente, também para o futuro dele, que será melhor. Ganha mais importância no Sporting. Fico feliz por qualquer renovação, seja do Diomande ou de outro jogador.»

Alternativas para Geny e Diomande

«Já disse que tenho sempre alternativas, arranjo sempre, não há problema. Começamos sempre com onze, às vezes temos de adaptar coisas e não temos tempo de treino, torna-se difícil. Mas temos uma equipa com muita qualidade e vontade de ganhar. Foco-me muito nisso. Temos sempre alternativas. Jamais, numa equipa como Sporting, diria que não tinha alternativas.»