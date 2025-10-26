Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória no reduto do Tondela, por 3-0, na nona jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Um grande jogo da nossa parte. A equipa queria dar uma boa resposta e estavam dinâmicos. Tiveram prazer em jogar, foi isso que lhes pedi. Boa transição defensiva, não deixámos o Tondela ganhar muita confiança. Uma primeira parte em que falhámos várias oportunidades de golos e podíamos ter saído com mais golos marcados. E uma segunda parte em que podíamos ter feito mais.

Exibição de Bernardo Fontes não permitiu mais golos ao Sporting

«Mérito também do adversário, é certo. Mas eu não friso o falharmos, mas friso que para falharmos é porque somos a equipa que cria mais ocasiões de golo. Falhámos é sinal que as criamos. Do outro lado esteve um guarda-redes inspirado, mas em outros momentos podíamos estar melhor.»

Substituições mais tarde significam muitas mudanças no jogo com o Alverca?

«Sim, é claro que vamos ter de fazer várias mudanças. Mas nem foi só por isso, a equipa estava totalmente ligada e era difícil tirar alguém. Estava toda a gente dinâmica. O Pote saiu para evitar desgaste físico. Um bocadinho as duas coisas: a equipa estava num momento bom e o jogo de terça-feira.»

Ausência de Morita

«Infelizmente o Morita teve um problema… não digo de saúde, mas sentiu-se mal. E não estava disponível para o jogo. Acredito que esteja disponível para o jogo de terça-feira».