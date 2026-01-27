Rui Borges, treinador do Sporting, garantiu que os leões vão querer assumir o jogo no San Mamés. Ainda assim, o técnico leonino assumiu que a equipa terá cautelas na hora de atacar, perante a rapidez dos homens do ataque do Athletic Bilbao.

Sporting vai querer mandar no jogo

«Vai ser um Sporting igual a si próprio, em alguns momentos do jogo a tentar ser pressionante, à nossa imagem. Quando não o formos, é porque do outro lado têm qualidade para nos empurrar para trás. Faz parte do que o adversário é capaz de fazer. Não fugimos à nossa identidade. Dentro da nossa ideia, vamos alternando alguns comportamentos, nada de extraordinário. É uma grande equipa que está daquele lado, apesar de não estar tão bem no campeonato. É uma das equipas mais tituladas em Espanha, com internacionais espanhóis muito bons, que a qualquer momento podem resolver o jogo.»

Mikel Jauregizar é o jogador com mais minutos no Athletic, mas não vai a jogo

«A nós não afetou nada, jogamos com onze. Eles têm grandes jogadores, capazes de dar resposta. Olhamos para o coletivo do adversário, saem muito bem em transições, muito bem organizados, com bons timings de pressão, bem conectados. Na liga espanhola é a equipa que recupera mais bolas em meio-campo ofensivo. É uma equipa com alguns momentos de bloco médio, muito bem organizada, ganha muitas bolas e é muito forte no contra-ataque, com jogadores que fazem a diferença a qualquer momento. Depois, também têm lacunas, como todos, como nós. Dentro da nossa ideia, vamos tentar superiorizar-nos.»

Valverde disse que o Sporting tem muitos argumentos, sobretudo no ataque. Qual será a chave para ganhar no San Mamés?

«A chave é a nossa humildade e capacidade de perceber o que temos de fazer em cada momento do jogo, dada a qualidade do Athletic e o ambiente. Não podemos deixar que mexa connosco, não fugirmos ao que somos. Em termos ofensivos, pelo que temos feito no campeonato e na Champions, é natural que digam que temos sido muito fortes, mas em termos defensivos também, senão não tínhamos os pontos que temos. Este equilíbrio é o que temos de ter amanhã [quarta-feira] perante uma equipa que quer ganhar para conseguir o play-off. É uma excelente equipa, bem orientada, com um grande treinador. Mentalmente temos de perceber os momentos do jogo, lidar com o ambiente e com a vontade do Athletic em querer ganhar. É uma equipa fortíssima nas transições ofensivas e temos de ter algum cuidado, porque gostamos de ter bola e temos de estar preparados para esses momentos de perda.»