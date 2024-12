Na antevisão ao dérbi com o Benfica, o treinador do Sporting manteve o tabu sobre a tática com que vai abordar o dérbi naquele que será o seu primeiro jogo pelo leões, mas deixou em aberto a possibilidade de isso acontecer a curto/médio prazo.

«Sim, poderá acontecer. Mas isso não é tão linear nesse sentido. Já defendi em 5x2x3, em 4x4x2, já ataquei em 4x3x3, 4x2x3x1, 4x1x4x1, já construímos a três. O sistema é apenas um começo. Tudo o resto tem a ver com dinâmicas que criamos, o que temos enquanto qualidade individual, personalidade, de tomadas de decisão, em que vamos tentando perceber de que forma conseguimos tirar o melhor de cada um e sermos melhores e superiores ao adversário. Mais do que o sistema em si, é fazer os jogadores acreditarem, em pouco tempo, em coisas importantes», afirmou Rui Borges.

O novo treinador do Sporting assumiu que a equipa passará por «dores de crescimento», mas frisou que é importante que não haja desvios no caminho até à sedimentação de novas ideias e explicou o processo de, chamemos-lhe, «desamorimzação».

«O ser humano é feito de hábitos. E quando temos um hábito grande, para o perdermos temos de o ir diluindo aos poucos. Essas são as tais dores de crescimento, que fazem parte. (...) Vamos sofrer em alguns momentos. Vamos ter muitas dores de crescimento e não será só amanhã [domingo]. Vai ser assim nos próximos jogos, mas todos passamos por isso, até nas nossas vidas. Mas temos de saber lidar com as dores de crescimento sem nos desviarmos do nosso caminho e acreditando no nosso trabalho», concluiu.