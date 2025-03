O Sporting de Rui Borges tem sido assolado por várias lesões. Tantas que as opções para o meio campo são cada vez mais escassas. Ora, este domingo, em conferência de imprensa, o técnico revelou que há muitas opções para esse papel, até mesmo Ricardo Esgaio, lateral direito

«Equipa B ou camadas jovens? Estão todos prontos. Têm de estar. Trabalham num clube onde a exigência é grande e têm de agarrar a oportunidade. Jogou o Simões e jogou o Alexandre Brito, que nem estava a ser titularíssimo na equipa B. Manuel Mendonça e Henrique Arreiol são as outras opções. O Esgaio também pode fazer adaptado», disse na antevisão ao jogo com o Estoril, da 24.ª jornada da Liga.

No seguimento, o técnico foi questionado sobre as funções de Debast como médio, papel que tem assumido numa altura em que há ausência de opções.

«Falei com ele logo nos primeiro dias que cheguei. Tem uma personalidade fantástica para um miúdo de 20 anos. Como disse do João Simões, o Debast será um líder no futuro. Será um bom capitão. Tem características adaptáveis. Tenta, ajuda e ouve. Tem uma capacidade enorme de querer aprender e não se queixar. Apesar de novo, é um miúdo que é internacional A. Podia criar algum desconforto por ser titular de seleção e no clube não jogar na sua posição. Mas nunca o demonstrou. Os colegas olham para ele de forma diferente e reconhecem muita qualidade. Estou feliz por essa capacidade dele», elogiou.

Numa época em que o Sporting já utilizou 37 jogadores, um valor recorde, Rui Borges confessou ser algo «agridoce», mas não escondeu a felicidade pelos «miúdos» que se estrearam.

«É um pouco agridoce. No futebol dizemos sempre que o azar de uns é a sorte dos outros. Os miúdos têm tido a oportunidade de se estrear pela equipa principal do Sporting. Não olho muito para a marca, mas para o concretizar do sonho dos miúdos», finalizou.

O Sporting recebe esta segunda-feira o Estoril, às 20h15, em jogo referente à 24.ª jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.