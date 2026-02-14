Rui Borges garante estar apenas focado na perseguição ao líder da Liga, apesar do triunfo do Benfica deixar as duas equipas em igualdade pontual (à condição). O técnico não fala de arbitragem, mas refere que o relvado do Santa Clara estava em melhor estado no jogo com as águias do que na última visita do Sporting aos Açores:

Críticas de José Mourinho ao relvado do Santa Clara e à arbitragem

«O relvado do Santa Clara estava melhor ontem do que no nosso jogo, isso é certo. Não é o melhor, mas é o que é, temos de nos adaptar às circunstâncias. Deixe-me enaltecer a arbitragem no Clássico. Desde que cheguei ao Sporting, para mim, foi a melhor que tivemos em jogos oficiais.»

Benfica iguala Sporting na tabela classificativa

«Olho para a frente, não sei ser de outra forma. O único pensamento será sempre esse.»

Regresso de Nuno Santos facilitou saída de Matheus Reis?

«A vinda do Nuno nada tem a ver com a saída do Matheus. Acho que por tudo o que deu ao clube e tudo o que dava ao grupo, pela mentalidade e competitividade diária, mereceu nesta fase da carreira tomar a decisão de perceber o que era melhor para ele, independentemente do que a estrutura entendia. Deu-nos muito e foi um jogador que deu o máximo em prol do grupo. Teve uma boa proposta, com uma perspetiva futura muito boa e ele mereceu tomar essa decisão. Merecia esse respeito por tudo o que deu ao Sporting e pelo que conquistou. Era uma decisão dele, fico triste porque era um jogador importante, mas feliz porque é o futuro dele que está em causa e tem de olhar para isso.»