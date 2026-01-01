Rui Borges falou, em entrevista à Sporting TV, do facto de ser o «Rui de Mirandela», como muita gente o caracteriza, para dizer o que mais gosta e o que menos gosta nesta definição que ele próprio assume.

«Tenho muito orgulho de onde sou. Estou bem ciente de onde venho e o que me custou chegar aqui. Tenho bem presente o que foram os meus 44 anos. Custou-me. Trabalhei muito. E para mim é reconfortante chegar à minha cidade e ver um sentimento geral, independentemente as cores clubísticas de cada um, de que todos querem que o Sporting ganhe e que corra bem», referiu.

«Isso faz-me sentir bem, porque é o reconhecimento dos meus, o reconhecimento que os estou a dignificar de alguma maneira.»

Por outro lado, acrescentou, não gosta de quando os ataques o tentam atingir no lado pessoal, no que é como pessoa, mais do que o tentam atingir no aspeto profissional ou no trabalho realizado.

«A única coisa que não gosto é quando vão mais para a parte pessoal. Mas sempre me ensinaram que a melhor forma de responder é com o silêncio e com o trabalho, e isso tem falado muito por mim. Essa será sempre a melhor forma de mostrar o meu carácter e o carácter das minhas origens.»

«Há vida para além do futebol e eu sou muito ligado à família»

O treinador leonino falou também da forma como equilibra o trabalho com a vida pessoal, num trabalho que é muito exigente e que o obriga a trabalha durante muitas horas.

«Geralmente chego à Academia entre as 7 e as 7:15, para dar o treino às 10:30, e num dia normal fico até às 16:30 ou 17 horas, a ver coisas, a preparar treinos, ou apenas a brincar com a minha equipa técnica, porque também é preciso brincar de vez em quando», frisou.

«Mas há dias em que também saio às 14 horas e vou almoçar a casa. Tento equilibrar os dois mundos. Há vida para além do futebol e a família para mim é muito importante. Sou muito de família, muito pegado à família, à minha mulher, ao meu filho, aos meus pais e às minhas irmãs e não abdico deles em momento algum. Tenho a minha mulher perto, mas o meu filho está longe, joga e estuda longe de mim, os meus pais e irmãs também estão longe. Tenho um sentimento de família muito grande, até para aliviar um pouco o stress do dia a dia.»