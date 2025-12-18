Por: Frederico Figueiredo

Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após eliminar o Santa Clara em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Foi um jogo muito competitivo contra um adversário muito difícil de defrontar na sua casa. Entrámos bem, fizemos golo e depois deixamos o Santa Clara crescer no jogo. Devíamos de ter tido mais paciência e eles acabaram por chegar ao empate. Na segunda parte, controlámos o jogo mais com bola e penso que, no único lance que remataram à nossa baliza, levámos o golo. Temos o penálti e no prolongamento controlámos também devido à nossa forma física. Em todos os jogos, há lances discutíveis. Não vou discutir arbitragem.»

«As dificuldades vão acontecer e foi notório que não tínhamos a mesma energia contra uma equipa num bloco baixo. Sabíamos de que forma devíamos ter a bola e em que zonas, e perdemos demasiadas bolas. Não temos muito tempo de treino e andamos a adaptar jogadores sem este tempo de treino. Podemos não ter tanta certeza nesse jogo e temos de nos adaptar rapidamente a coisas que os jogadores dão em termos individuais. Temos jogadores que não estão a 100% e isso notou-se hoje.»