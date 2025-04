O treinador do Sporting, Rui Borges, garantiu que a sua equipa vai ser competitiva até final, para ser campeã nacional e ganhar a Taça de Portugal, frisando, sobre o conforto da sua equipa, que a «energia» desta é «explícita diariamente». Dentro e fora de campo. E até deu o exemplo da ida à praia de alguns jogadores, a meio desta semana.

«Quando se está num grande clube, queremos estar nas decisões finais. Agora, temos de ter a capacidade de ser competentes, melhores do que os outros, do que o adversário direto, neste caso o Benfica. Resta-nos trabalhar e focar no que controlamos e fazer o nosso melhor para conquistar títulos. É para isso que trabalhamos. Acima de tudo, estamos lá. Agora, é ter a capacidade, toda a gente, ao máximo, cada um no seu papel, para termos a capacidade de tornarmo-nos melhores. Penso que ao longo deste tempo temos crescido, a energia da equipa é explícita diariamente, no campo e fora dele. Vocês partilharam malta aí na praia (risos), por isso é bem explícito do espírito desta equipa e não vai mudar nada. Vamos ser competitivos até final e tenho uma certeza enorme de que eles vão ter capacidade de acrescentar títulos ao Sporting», disse Rui Borges, em conferência de imprensa.

O técnico dos verde e brancos relativizou ainda uma possível gestão de amarelos de Ousmane Diomande e Matheus Reis, a pensar no jogo da 33.ª jornada, com o Benfica. O costa-marfinense e o brasileiro têm, para efeitos de jogo de suspensão ao quinto amarelo, quatro amarelos na Liga. Por isso, estão em risco a nível disciplinar.

«Em relação ao Diomande e ao Matheus, eles não estão aleijados, não tenho de fazer gestão, o plantel tem jogadores para dar resposta. O Matheus e o Diomande estão disponíveis e se tiverem de jogar, vão jogar. Se não tiverem de jogar, não vão jogar», respondeu, falando também da condição de Pedro Gonçalves, que ante o Rio Ave, na segunda mão da Taça de Portugal, já fez 45 minutos de jogo. Se vai chegar ao dérbi com a possibilidade de fazer 90 minutos… Rui Borges diz que está é focado no que o português pode fazer no Bessa.

«Estou é preocupado com o que o Pote pode dar amanhã [ndr: no jogo do Bessa], no que pode ajudar, é isso que queremos todos, eles são muito focados na equipa e é essa a resposta que temos dado e queremos continuar a dar», frisou.

Miguel Nogueira é o árbitro do Boavista-Sporting, jogo que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.