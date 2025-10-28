Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada frente ao Alverca, por 5-1, nos quartos de final da Taça da Liga:

Exibição foi de acordo com o que tinha esperado?

«Muito feliz com a resposta de toda a gente. Se ficasse 1-0 ficava feliz na mesma. A malta estava ligada, competitiva, concentrada nas suas tarefas. Um onze diferente de Tondela, mas energia à mesma. Não era algo que não soubesse que ia acontecer, porque estava super tranquilo. Estou super confiante e feliz com o grupo».

Sexta é o mesmo adversário, mas é preciso colocar os pés na terra

«São jogos totalmente diferentes. O Alverca também fez algumas mudanças, por isso não será tão fácil como o resultado de hoje. O resultado de hoje foi porque a malta esteve ligada do início ao fim, não perderam o equilíbrio e a concentração. O golo deles é um grande golo! Esta foi apenas e só uma vitória. Estou feliz pela resposta deles, mas na sexta-feira a história é diferente. Temos de voltar a ter a mesma energia, rigor e concentração na tarefa. Tenho toda a certeza que a história não será igual.»

Mudanças no formato da Taça da Liga?

«Não me compete a mim e claramente temos de valorizar aquilo que é o nosso futebol. Entendo a Taça da Liga, mas entre todos temos de pensar de que forma podemos melhorar a sobrecarga do calendário. Sou a favor de que para existir este troféu, deveria dar acesso a alguma coisa. Se não acaba por ser desvalorizado. É algo que não me compete a mim, mas a quem manda. Não vou me alongar muito nesse sentido.»

Sporting é candidato a vencer o troféu?

«O Sporting é uma equipa grande e vai lutar sempre pelos troféus. Pela sua grandeza é sempre candidato a todos os troféus».