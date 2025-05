O treinador do Sporting, Rui Borges, admitiu que há alguma «ansiedade» antes do jogo da 34.ª e última jornada da Liga portuguesa, ante o Vitória de Guimarães, em Alvalade, que pode dar título aos leões, no caso o bicampeonato que foge há 71 anos, desde 1954.

«O coração [está] um bocadinho ansioso que chegue o jogo, não pelo que será o jogo, mas que chegue. É normal e estaria a mentir se dissesse que não estava um bocadinho ansioso», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Temos é de saber lidar com essa ansiedade da melhor forma e transformá-la em energia boa. Em relação aos adeptos, é pedir que se mantenham iguais a si próprios, têm sido fantásticos, o apoio tem sido maravilhoso, em tudo o que têm feito e no que nos têm ajudado. Acredito que merecem e muito ser bicampeões e esse é o grande objetivo de todos», referiu.

A poucas horas de poder conquistar o primeiro troféu da carreira enquanto treinador, Rui Borges lembrou ser «muito crente à nossa senhora de Fátima», mas garantiu: «Não peço para ganhar, apenas que ela dê muita força. Depois, é apenas um jogo de futebol. Temos de desfrutá-lo como tal. Há três resultados possíveis, entre duas equipas que o querem ganhar».

O Sporting-Vitória tem apito inicial marcado para as 18 horas de sábado. Fábio Veríssimo é o árbitro do jogo em Alvalade. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.