Rui Borges foi distinguido treinador do ano do Sporting na Gala Stromp. O técnico leonino realçou a honra de ser homenageado no meio de «gente tão ilustre».

«Ainda é mais difícil falar aqui e estar aqui do que falar com os meus jogadores. Antes de mais, é para mim uma honra, primeiro, fazer parte da história dos prémios no meio de gente tão ilustre. Para mim é uma honra enorme, nesse sentido, porque acredito que há um grupo que tem perpetuado os valores do Sporting e continua a perpetuar ao longo destes anos todos. E assim continuará pela frente», começou pro referir, em discurso após receber o prémio.

O treinador natural de Mirandela «entregou» o prémio aos jogadores. Para Borges, os jogadores são os grandes responsáveis pelo prémio recebido.

«Depois, dizer que este prémio [Stromp], que para mim é uma honra, não é meu. É dos rapazes que estão ali sentados, e de mais outros tantos. É da equipa, porque quem faz de mim treinador, ou quem faz de mim o melhor treinador todos os dias, são os jogadores, que fazem crescer, que põem-nos a ver coisas diferentes a toda hora, a pensar coisas diferentes, e que nos fazem evoluir a nós. Se estou aqui a receber este prémio, é por culpa deles, porque honraram muito bem aquilo que é o Sporting».

Rui Borges não esqueceu, ainda, todos os elementos que fazem parte do dia-à-dia do Sporting. O treinador apontou que, assim, os leões estarão mais perto de continuar a vencer.

«Toda a gente trabalha diariamente na academia, porque todos eles têm um bocadinho das vitórias. Todos são importantes, desde as pessoas que limpam os balneários, para estarmos no ambiente o melhor possível, às pessoas da cozinha, a todos os departamentos, claro está, daquilo que é diário da equipa, para os jogadores estarem na sua melhor performance. É de todos eles, e é de vocês também, porque só assim, unidos e todos juntos, é que ganhamos e continuaremos a vencer. Um bom Natal a todos. Um bom Natal», concluiu.