Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Famalicão no Estádio José Alvalade:

[Frederico Varandas disse que se o Sporting aguentasse na liderança até à pausa para as seleções, os adversários veriam quem era mais forte na reta final do campeonato numa altura em que os jogadores lesionados estariam praticamente todos de volta. Partilha dessa confiança?]

«Estou de acordo com o presidente. O Morita está a voltar e nota-se claramente a diferença que a equipa sente a jogar com o Morita e o Morten [Hjulmand], apesar dos miúdos. Não são iguais, porque têm características específicas. A paragem será boa no sentido de termos cada vez mais soluções. E nota-se claramente que a energia e a confiança da equipa são diferentes. Por mais que há momentos do jogo em que não estamos tão bem, mas isso não somos só nós. Para aquilo que treinamos a equipa está fantástica, para mim. A intensidade está melhor, a energia está melhor e vamos ser cada vez melhores se tivermos toda a gente. Esperamos ter o plantel cada vez mais cheio e disponível.

[Sobre o regresso de Pote? Pode voltar já durante a pausa?]

«Quero tê-lo o mais rapidamente possível. Vai voltar, mas não consigo dizer o tempo. Tem muito a ver com o dia a dia e a confiança dele em relação à lesão. Mas está melhor, está a chegar ao campo e espero contar com ele o mais brevemente possível. É diferenciador e vai acrescentar muito à equipa.»

[Gyökeres vai ser poupado na seleção? Isso é possível, tratando-se de jogos particulares…]

«Por mais que a gente peça, há coisas que não controlamos quando os jogadores vão às seleções, por mais que falemos com os atletas. Por mim não ia nenhum à seleção [risos]. A maioria vai chegar dois dias antes do jogo da Amadora, nem vai haver tempo para trabalhar e nem sei com quantos minutos chegam.»