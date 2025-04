Depois da mudança de sistema com a chegada de Rui Borges, Sporting voltou, com o atual técnico, ao 3x4x3 em Dortmund, a 19 de fevereiro, no jogo que confirmou o adeus à Liga dos Campeões, com um empate sem golos. Depois disso, seguiu-se o deslize na Vila das Aves para a Liga (2-2), antes de cinco vitórias seguidas: uma para a Taça em Barcelos e quatro para o campeonato (Estoril, Casa Pia, Famalicão e Estrela).

Na antevisão ao jogo com o Rio Ave, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Rui Borges apontou que é preciso «tempo» para «insistir em algo» que ele e a sua equipa técnica querem e que, por isso, foi preciso esta adaptar-se ao contexto e ao momento, com as várias lesões e castigos no plantel, voltando a um sistema que ficou sólido com Ruben Amorim em Alvalade, nos últimos anos.

«Em relação ao sistema, eu percebo a pergunta e não quero estar sempre a responder o mesmo. De alguma forma, adaptei-me um bocadinho ao momento do Sporting, ao momento específico que ultrapassámos. Para conseguirmos insistir em algo que queremos muito, temos de ter tempo, os jogadores disponíveis e não tivemos nada disso. Chegou o momento em que tivemos de adaptar-nos. Se puxar atrás, ganhámos grandes jogos em 4x3x3 ou em 4x4x2, criámos muitas vezes a três… o sistema é subjetivo, não foge muito do que queremos. Agora, não conseguimos trabalhar coisas que gostamos muito», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Nesta fase, mais do que criar desconforto, queremos criar conforto e confiança no grupo. E o grupo tem conseguido ganhar essa confiança aos poucos, porque não temos muito tempo para treinar e vamos conseguindo adaptar uma ou outra coisa quando dá. Acima de tudo, é sentir a equipa confortável. Começam a perceber algumas coisas que gostamos. Depois, o jogo dá muitas coisas e jogadores com características diferentes dão outras coisas. A ideia inicial, no que é o nosso modelo e o que me trouxe ao Sporting, está longe disso. Conseguimos adaptar um pouco e isso só nos faz crescer como treinadores e equipa», disse.

Rui Borges falou depois de Biel, extremo brasileiro que foi reforço do Sporting em janeiro, mas que tarda em ser protagonista e ter minutos na equipa. Ante o Estrela da Amadora, entrou em cima do minuto 90, fazendo o quarto jogo pelos leões, o primeiro desde que foi utilizado em Dortmund.

«O Biel está no crescimento dele e depois tem jogadores que estão numa forma boa, diferenciados: Trincão, Quenda, Geny. Estão em momentos de forma bons, são jogadores que têm correspondido. Tem de esperar pelas oportunidades dele, diariamente está feliz por fazer parte do grupo e tem melhorado. Quando tiver oportunidade, tem de corresponder e dar seguimento ao trabalho dele», respondeu.

O Sporting-Rio Ave está marcado para as 20h15 de quinta-feira, em Alvalade, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.