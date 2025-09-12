Desde que chegou ao Sporting, o treinador Rui Borges não tem tido muita sorte com lesões. Em conferência de imprensa, o técnico dos leões explicou a recuperação da lesão do «ranhoso» Nuno Santos e o estado clínico de Diomande, Morita e Maxi Araújo. Por fim, falou da possibilidade de Quenda e Vagiannidis serem titulares contra o Famalicão, depois da entrada positiva frente ao FC Porto:

A lesão de Nuno Santos

«Em relação ao Nuno é com muita pena minha que não posso contar com ele. Apesar de ser um ranhoso e de me chatear de certeza absoluta, mas é um ranhoso positivo. Queria muito contar com ele, não só para a posição de extremo, mas também de lateral.»

«É uma lesão muito do dia a dia. De forma que num dia podemos ganhar muito. No outro dia pode retroceder um bocado. É uma lesão mais confusa nesse sentido e temos de ter essa paciência. O Nuno tem sido um guerreiro autêntico, porque é preciso muita resiliência para ultrapassar isto. Até pelo seu passado de lesões no joelho. É um grande exemplo para nós e uma grande inspiração para mim naquilo que é a resiliência e capacidade para lutar contra as pedras no caminho.»

O boletim clínico do Sporting

«Diomande e Morita estão fora do jogo. Maxi em dúvida, treinou hoje e é uma decisão que tomaremos amanhã.»

O papel de Quenda e Vagiannidis

«Estão preparados para jogar. Às vezes custa muito, mas tenho de tomar decisões e assumo-as sem qualquer problema. É sempre diferente começar num jogo ou entrar num jogo. Encontrar adversários mais quentes ou mais frescos. Tem tudo uma estratégia de jogo. São dois grandes jogadores, estão à espera da sua oportunidade para jogar de início e vão tê-la. Não sei se é amanhã. Mas a partir desta semana entramos num ciclo de vários jogos, com a Champions e o campeonato. Todos eles vão ter essas oportunidades.»