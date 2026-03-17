Rui Borges entrou na sala de imprensa a queixar-se dos jornalistas na sala, referindo que esperava ver o auditório cheio, para logo a seguir exigir respeito para si, para os jogadores e para o clube. O treinador disse que a derrota em Bodo não define a equipa e que podem continuar a achar que não serve para o Sporting.

Vitória histórica justificava mais jornalistas na sala

«Antes de mais, esperava ter mais jornalistas aqui, depois desta vitória. Tinham de estar mais jornalistas por aquilo que foi a vitória épica do Sporting, o caminho. Se não tivéssemos passado, estariam mais, com toda a certeza. Mas felizmente nós passámos. A vitória era algo em que acreditava muito. Disse no fim do jogo, apesar de um jogo menos conseguido da nossa parte na primeira mão, disse que nós estávamos dentro da eliminatória. Estava difícil, mas que íamos tentar fazer algo extraordinário. E foi isso que os jogadores fizeram: acreditaram, perceberam aquilo em que não fomos capazes, individualmente, coletivamente, eles, nós, toda a estrutura. Falámos, observámos, percebemos o que é que poderíamos fazer melhor, o que é que poderíamos fazer para termos uma noite histórica, e foi isso que aconteceu. O resto é algo que acrescenta mais à história do Sporting, a nós, a mim pessoalmente, também.»

Jogo vai ficar na história

«Sim, eu acredito que sim. É isso que me deixa feliz também: continuar a marcar a história do Sporting de forma positiva, marcar o nosso caminho. Os jogadores também merecem, mais do que ninguém. Eles merecem esta vitória, merecem ser exaltados, no sentido de que fizeram algo extraordinário, algo diferente, algo que vai marcar a história, não só a nossa, mas a do Sporting. Não foram muitas as vezes em que isso se conseguiu, e nós estamos nesse quadro. Por isso, sentimos muita felicidade. Pode ser que alguns continuem a dizer que o treinador é fraco para o Sporting, que continuem a achar que o treinador não tem capacidade para o Sporting, mas esquecem-se de que o treinador é campeão nacional, fez a dobradinha e merece mais respeito. É isso que eu quero: mais respeito pela minha pessoa, mais respeito pelo Sporting, mais respeito pelos jogadores, que merecem. Parecia que éramos os piores do mundo quando perdemos em Bodo. Não era um jogo que iria definir aquilo que é a equipa do Sporting e aquilo que eles são. Eles merecem muito mais respeito. Agora é seguir, levantar a cabeça, amanhã descansar e pensar já no próximo jogo.»

Sobre a falta de respeito ao Sporting

«Muito honestamente, acho que se faltou respeito ao Sporting e ao seu treinador, mais uma vez. E muito. Aquela nossa derrota foi pesada, mas foi apenas uma derrota no meio de meses em que a equipa tem sido fantástica. Sei que aquele jogo não foi bom, é certo, mas não identifica a equipa do Sporting. Foi um dia menos bom. Tiraram muitas conclusões a partir desse jogo, como se fosse o retrato da equipa, e não é. Por isso digo que esperava ter mais gente aqui, porque esta vitória é épica, para toda a Europa. Merece mais respeito. Mas faz parte. Quanto mais dúvidas houver, mais fortes nós ficamos.»