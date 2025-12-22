O regresso de Nuno Santos poderá estar para breve, mas Rui Borges não quis definir uma data, na conferência de imprensa desta segunda-feira. O treinador do Sporting fez um ponto de situação sobre a recuperação de Zeno Debast e ainda falou de Daniel Bragança e Fotis Ioannidis.

Regresso de Nuno Santos

«Não sei qual é essa informação de que ele vai voltar em janeiro. Está em recuperação, queria muito que voltasse em janeiro, mas não sei se voltará. É um jogador importante no grupo, pela sua qualidade e pelo seu carácter. Espero tê-lo o mais rapidamente possível. É uma recuperação que tem sido difícil pelo tempo. Para um atleta, é mentalmente difícil estar tanto tempo de fora, mas ele é diferenciado e capaz de ultrapassar.»

Ponto de situação de Daniel Bragança

«O Bragança está no processo de ganhar condição física, não está para jogo ainda, acredito que esteja para breve. É mais um para ajudar, sobretudo nesta fase com algumas ausências.»

Debast pode voltar mais cedo?

«Está na fase final da recuperação. Acredito que no início do mês estará disponível para estar a cem por cento com a equipa.»

Juntar Ioannidis a Suárez no ataque e Vagiannidis como opção para extremo-direito

«O Fotis já está melhor em relação à lesão, foi um autêntico exemplo, voltou rapidamente. É apenas opção minha. Podem jogar juntos, mas são dois avançados, dão coisas diferentes e temos uma ideia muito própria de jogo. Temos de nos adaptar aos jogadores que temos disponíveis e à estratégia em relação ao adversário. Eles dão coisas diferentes. O Fotis… tanto ele como o Vagiannidis, podem jogar a extremo. O Vagiannidis é um lateral ofensivo, de corredor. Não vai dar o mesmo que o Geny ou que o Quenda, logicamente. É um jogador que pode jogar lá, treinou e a qualquer momento pode fazê-lo.»