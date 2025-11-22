Na análise ao triunfo sobre o Marinhense, por 3-0, o treinador do Sporting sublinhou a boa exibição de Rodrigo Ribeiro no ataque leonino apesar de não ter conseguido marcar. E ainda revelou um conselho dado por si ao jogador.

Faltou golo a Rodrigo Ribeiro

«Fiquei muito feliz por todos eles, triste pelo Rodrigo não ter feito um golo. Fez um belíssimo jogo, deu uma resposta muito boa e fiquei triste por ele não ter conseguido finalizar, ou não ter tido a sorte de ter feito um golo para poder-se estrear também nesse sentido na equipa principal. Merecia porque tem trabalhado imenso para isso, tem feito também o seu crescimento na equipa B, o que tem sido fantástico.»

Posição de Rodrigo Ribeiro

«O Rodrigo joga numa posição onde também treina na equipa A. Tem tido um crescimento enorme e pode dar resposta nas duas posições. É um predestinado em termos técnicos, em termos de leituras e tomada de decisões. Dentro daquilo que são as suas características aproveitamo-lo nas duas posições.»

Conselho ao jogador

«Ao Rodrigo faltava-lhe algo e, sendo sincero, disse-lhe isso no início da época. O Rodrigo foi um miúdo que apareceu muito cedo. Só que depois querem dar um passo em frente muito rápido. Foi emprestado ao AVS e teve poucos minutos. Não adianta ir para a Liga só para dizer que são jogadores de primeira. Mais vale ir para a segunda liga. Se na liga tinha 200 minutos, na equipa B do Sporting tem três mil minutos e cresce. Isso é natural e eles têm de perceber isso. Nós em treino ajudamos a crescer, mas o jogo dá muitas coisas que o treino não dá. Eles não podem querer dar dois passos à frente. É miúdo que tem trabalhado imenso, quer é jogar. Por isso é que fiquei triste de não ter marcado.»