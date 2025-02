Rui Borges garante que Geovany Quenda está focado e comprometido com o Sporting, apesar do alegado interesse de vários clubes ingleses no jogador. Questionado sobre esse tema, na antevisão ao duelo entre Sporting e Farense, o treinador dos leões deixou elogios ao jovem.

«Acho que ele não podia estar melhor. Fala-se desse interesse porque ele tem tido uma resposta fantástica. É um predestinado, com muita qualidade. Tem de melhorar um ou outro aspeto, mas vai melhorar e chegar a grandes clubes mundiais», começou por auspiciar.

«Sinto-o comprometido em ser campeão pelo Sporting. O interesse deve deixá-lo feliz, também a nós, mas isso deve fazê-lo melhorar. Ninguém se lembra, mas o Sporting tinha 11 jogadores sub-23 num jogo da Champions um golo foi criado por um jovem de 17 anos [Simões] e outro de 19 [Harder]. O Harder tem 19 anos, às vezes parece que tem 15, por ser tão expansivo e bom menino [risos]», acrescentou.

Mais uma vez, Rui Borges não comentou a possível chegada de Alisson, do União de Leiria. Confrontado com a necessidade de reforços, Borges preferiu olhar para dentro.

«Vocês falam dessa forma porque temos tido várias lesões. Parece que estamos curtos de soluções, mas temos muita gente magoada no departamento médico. Condiciona bastante, claro que queria ter todos. Se eles estivessem disponíveis vocês não estariam a falar de mercado. O mercado de janeiro é muito ingrato. Não é precisar de jogadores, é precisar dos indisponíveis mais do que o mercado. O mercado é muito enaganador em janeiro. Para ir buscar as melhores soluções é preciso muito dinheiro, e nós também não vendemos. Mais do que isso é focar no dia a dia», finalizou.