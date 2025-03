A palavra fracasso não entra no dicionário de Rui Borges no arranque para o sprint final da luta pelo título.

«O Sporting vai lutar e fazer tudo para ser campeão. Não temos outro pensamento. Jamais penso no fracasso. Sou muito positivo, disse-o no dia em que cheguei, continuo e continuarei assim. O nosso único foco é nesta reta final é em conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é sermos campeões», apontou o treinador do Sporting após ser questionado se a eventual perda do título seria um fracasso.

O técnico dos leões, que falava aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, projetou como acredita que vão ser as últimas oito jornadas da Liga. «Perspetivo uma reta final difícil para todos. A dificuldade será grande e todas as equipas terão jogos difíceis em casa ou fora. Quem for mais competente vai ser campeão. Temos de ser competentes e focarmo-nos no que controlamos. E o que eu posso controlar agora é apenas o jogo de amanhã. No fim logo veremos se fomos mais competentes do que os outros», referiu.

Sobre o encontro deste sábado, Rui Borges anteviu dificuldades, apesar de o adversário ocupar nesta altura a antepenúltima posição com 23 pontos. «No futebol já não há jogos fáceis. O futebol é cada vez mais competitivo e exigente. Vamos defrontar uma equipa que precisa de pontos, que se vai agarrar a isso e querer dar a vida por pontos. Um campo difícil, mais pequeno e com adeptos fervorosos. Acredito que os nosso também nos farão sentir a jogar em casa como temos sentido sempre. (...) É um campo que sempre foi difícil para todas as equipas, principalmente para as grandes, porque contra elas as equipas superam-se sempre. (...) Vai ser um jogo bastante difícil dentro de todas as circunstâncias, contra uma equipa que precisa de pontos, muito competitiva, atlética, forte nos ataques rápidos, nas transições ofensivas e nos esquemas táticos. Da parte defensiva também tem alguns golos sofridos nas bolas paradas», analisou.