O treinador do Sporting, Rui Borges, garantiu esta quarta-feira que não há lugar a gestão no jogo com o Rio Ave, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, por causa do jogo da próxima segunda-feira, ante o Sporting de Braga, da jornada 28 da Liga, a mesma em que há um FC Porto-Benfica no domingo.

«Jamais podemos facilitar ou pensar em gerir o que quer que seja. Queremos ser fortes, dentro de uma estratégia pode haver uma ou outra mudança, mas não em termos de gestão. Vamos olhar para o jogo de forma séria, queremos estar na final da Taça e estar com o mesmo foco e rigor no jogo em casa do Rio Ave, neste caso em Paços [ndr: casa emprestada do Rio Ave até final da época]», afirmou Rui Borges, em conferência de imprensa.

Sobre se este pode ser um jogo perigoso, tendo em conta que antecede uma jornada em que há dois jogos entre os quatro primeiros classificados, Rui Borges diz que sente os jogadores focados e com ambição apontada ao jogo da Taça. «Eu percebo a pergunta, mas não sinto isso da parte dos jogadores. Eu se for dizer aos jogadores: “queres descansar, para jogar na segunda-feira”, eles matam-me (risos). Eles querem jogar amanhã e ganhar amanhã, querem estar na final da Taça. Na sexta-feira viramos o foco para o jogo do campeonato. Independentemente de jogarmos com o Braga e o Benfica no Dragão, o campeonato vai ser resolvido até à última, tenho a certeza. Temos de estar focados em nós, no próximo jogo e sinto a equipa focada nesse aspeto e que quer estar na final da Taça», frisou.

Convicção de que não fica decidido em Alvalade

Rui Borges antecipou ainda um Rio Ave motivado para esta eliminatória e não crê que a mesma fique decidida já esta quinta-feira, em Alvalade. «É uma eliminatória a dois jogos, o foco está na vitória. Queremos ganhar, são dois jogos difíceis. O Rio Ave, tal como nós, de certeza que quer estar na final da Taça de Portugal. São jogos diferentes do campeonato, que ditam uma final, acredito que a motivação do outro lado vai estar em alta. Nós, do nosso lado, a mesma coisa. O primeiro jogo é em casa, queremos ganhar. Depois, no segundo jogo, vamos querer ganhar da mesma forma. Nada vai ficar resolvido neste jogo, não acredito nisso, acredito sim que vai ser resolvido nos dois jogos. Começa amanhã e queremos muito ganhar», disse o técnico, rejeitando a ideia da crítica de que tenha mudado o seu discurso enquanto treinador do Sporting.

«Tenho mantido o discurso, uma ambição enorme de ser campeão, de estar na final e ser possível sermos capazes de ganhar uma final da Taça, mas para isso temos de ultrapassar o Rio Ave nestes dois jogos. O meu discurso tem sido o mesmo, o otimismo o mesmo, a confiança cada vez mais, a equipa tem correspondido e se calhar tem falado por mim, nos últimos jogos tem crescido na confiança, na qualidade de jogo em alguns momentos. Também não está dentro do que idealizámos dentro do que nos tem acontecido», referiu.

O Sporting-Rio Ave está marcado para as 20h15 de quinta-feira, em Alvalade, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.