Rui Borges abordou pela primeira vez a saída de Viktor Gyökeres. O treinador do Sporting reconheceu que o avançado sueco «marcou uma era» em Portugal e assumiu que terá de arranjar outras soluções para a equipa.

«O Viktor é um jogador que marcou uma era no Sporting e no futebol português, não fugimos a isso, mas é passado, infelizmente ou não. Foi importante nas últimas duas épocas do Sporting, vamos ser sempre muito gratos pelo que nos deu, mas já estamos noutra fase, vamos tentar reinventarmo-nos com o que temos e com os jogadores novos para continuarmos a ser fortes», começou por dizer o técnico leonino, à Sport TV.

«Já passaram grandes jogadores no Sporting e o Sporting continuou a ganhar. Toda a gente vem e vai, mas o clube continua com a sua grandeza e exigência. Agradecemos ao máximo por tudo o que o Viktor nos deu, já estamos a olhar para outro caminho, com outra forma de estar e pensar, sempre para sermos competitivos e vitoriosos», completou.

Rui Borges garantiu ainda que não guarda mágoa pela saída conturbada do sueco para o Arsenal. «Mágoa? Da minha parte não, são coisas normais do futebol. Cada um a lutar pela sua parte, clube, jogador e agente, às vezes é preciso ter alguma paciência e foi o que aconteceu. Não mexeu nada com o grupo.»

O treinador dos leões revelou também que o colombiano Luis Suárez já estava referenciado para colmatar uma possível saída de Gyökeres e não quis comentar o negócio de Ricardo Mangas.

«O Suárez já estava identificado há algum tempo, sabíamos que pelo que o Viktor estava a fazer, a sua saída poderia acontecer. Estávamos precavidos. Esperamos muito dele e acredito que vai marcar a sua passagem pelo Sporting e nos vai ajudar a ser fortes e vitoriosos. É diferente do Viktor, mas acredito que será importante. Em relação ao Ricardo Mangas ainda não foi anunciado, não me vou alongar, apenas dizer que é alguém que conheço», sublinhou.

Maxi ainda em dúvida, Matheus Reis fora do dérbi

Já sobre a Supertaça, diante do Benfica, Borges espera «um jogo muito disputado».

«Será um jogo difícil, dentro de uma pré-época diferente, de um lado e do outro. Mas acredito que vamos ver duas equipas totalmente preparadas para aquilo que é a exigência de uma final e a disputa de um troféu», vincou.

Maxi Araújo continua em dúvida para o duelo com os encarnados, contudo, o treinador dos leões acredita que «possa estar disponível», ao contrário de Matheus Reis. Segundo as palavras de Rui Borges, a providência cautelar interposta pela SAD verde e branca não terá passado no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), ou seja, o brasileiro ficará de fora por castigo.

«Está castigado e dificilmente contaremos com ele, infelizmente. Tem trabalhado imenso mesmo estando castigado. Tem tido um desempenho muito bom nesta pré-época. Infelizmente, não podemos contar com ele», rematou.

Sporting e Benfica arrancam oficialmente a temporada esta quinta-feira, com a disputa da Supertaça, no Algarve (20h45).