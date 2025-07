Rui Borges analisou, durante a antevisão à Supertaça, o papel de Luis Suárez e Conrad Harder na frente de ataque e a forma como irão conseguir colmatar a saída de Viktor Gyökeres. O técnico destacou as ligações individuais que ainda têm de ser construídas com os reforços e a «competição» entre o reforço colombiano e o dinamarquês pela vaga de ponta de lança.

Luis Suárez no lugar de Viktor Gyökeres

«Não se trata só da ideia do treinador, trata-se de ajustar as individualidades e equipa que temos. O Suárez chegou há três dias, não tem muitos comportamentos coletivos. Acredito que vá adquirir tudo o que precisa nos próximos tempos, mas há ligações individuais dentro do jogo que se criam. Perdeu-se uma referência, não fugimos a isso, mas vamos ganhar outra. Por mais que sejam os comportamentos que o treinador pede, eles tinham ligações com o Viktor, e agora têm de ganhar com a malta nova. Para mim não mexe nada, sai um jogador e entra outro. Estou aqui sempre para me adaptar. Tem sido um crescimento no dia a dia, só assim é que nos tornamos melhores. Vamos à luta.»

Harder na sombra de Luis Suárez

«Tanto um como o outro vão disputar a vaga de avançado, sendo que até poderão jogar os dois em algumas fases dos jogos. Tanto um como o outro têm margem para jogar. Vão ter as oportunidades deles e depois têm de as agarrar. O Harder não teve muitos jogos a titular, porque tinha uma referência no lugar dele que estava num patamar acima. O Harder não é o Gyokeres, é um miúdo, vai dar coisas diferentes e tem de se adaptar à equipa.»