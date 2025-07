Rui Borges avaliou a derrota na Supertaça, diante do Benfica, por 1-0, em conferência de imprensa no Estádio Algarve:

[Sporting refém da ausência de Gyökeres?]

«O Sporting está refém dele próprio. Isso e mais nada. E o jogo não me deixa frustrado. Deixa-me completamente confiante para aquilo que será o futuro. Dentro daquilo que foi a pré-época, dentro daquilo que foi a resposta que eles deram na pré-época, claramente têm algumas dificuldades de entender algumas coisas. A capacidade física está longe da necessária. E hoje deram uma resposta absurda, fantástica, da parte do grupo, individual e coletivamente. Isso só me deixou muito otimista e muito confiante para aquilo que será o futuro. Porque demonstraram claramente o porquê de serem bicampeões.»

[Necessidade do mercado]

O mercado nós temos identificado e estamos a trabalhar sobre isso. Clube, estrutura, equipa técnica. Tudo a seu tempo e feliz pelo plantel que tenho. Feliz pela resposta que eles deram hoje. Que grande a resposta que eles deram hoje. Grande mesmo. Para mim, deixou-me muito otimista, muito sinceramente. Estou feliz por aquilo que eles foram capazes de fazer.

[Luis Suárez]

«Fez boas ligações, fez muita retura. Esteve mais no lado direito porque era o espaço que existia. Ele percebeu aquilo que nós queríamos. E fez, dentro das capacidades dele, fez 15, 20 minutos muito bons. Muito agradável com aquilo que ele foi capaz de fazer.»

[Físico]

«Não perdemos pela forma física. Também não estamos no nosso patamar físico ideal. Mas ainda assim, demos uma resposta fenomenal ao longo de 90 minutos. Claramente superior ao adversário. Em todos os aspetos. Em relação à falta de eficácia. É falta de eficácia. Temos de trabalhar sobre ela. E tentar melhorar para, no futuro, sermos mais eficazes e poder marcar. Temos de aumentar os índices físicos para conseguirmos ser mais intensos durante mais tempo. Nunca abaixaram os braços, nunca se desligaram do jogo, nunca se desligaram daquilo que o jogo dava. E correram sempre à procura, com muita qualidade. Dos jogos que fiz com o Benfica, foi o nosso melhor. E não ganhei, foi o único perdido. Por isso, muito feliz com a resposta da equipa e muito otimista com aquilo que será o futuro.»