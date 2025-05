Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a conquista do bicampeonato:

[É mais fácil ganhar com Gyökeres, um dos maiores jogadores da história do Sporting?]

«É mais fácil ganhar com todo o grupo. O Viktor teve uma equipa toda atrás dele a trabalhar com ele, a ajudá-lo e ele ajudou a equipa com tudo o que ele é como jogador e pessoa. É extraordinário. Claramente que vai ser um dos maiores da história do Sporting e do campeonato português. Já o dizia antes de ser treinador do Sporting. Vai ficar marcado na história do nosso futebol. Deu muito ao Sporting, tem dado muito à equipa e a equipa dá-lhe muito. Ele foi muito importante e fico feliz por isso.»

[Pode garantir a continuidade do Gyökeres?]

«Ele tem contrato. Não vou estar aqui a dizer se vai sair ou não. Mas acredito que é o melhor avançado da Europa, talvez do Mundo, e fico a torcer para que ele consiga ganhar a Bota de Ouro. Merece-o por tudo o que tem dado à equipa e ao grupo, pelo que trabalha diariamente e por todo o contributo que deu mesmo em momentos de dificuldades físicas. O futuro logo se verá.»

[Como é que se substitui um jogador que, como disse, vai ficar marcado na história do futebol português?]

«O futebol é isto. Os jogadores passam, os treinadores passam e há sempre formas diferentes de ganhar. Se o Viktor sair, a equipa vai adaptar-se. Vamos arranjar outra solução e vamos ganhar de outra forma. Mas vamos ganhar na mesma.»